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قاليباف يعزي برحيل احمد جبريل

قاليباف يعزي برحيل احمد جبريل
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف برحيل امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة احمد جبريل.

العالم - ايران

وجاء في برقية تعزية وجهها قاليباف مساء الخميس: تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ وفاة المجاهد والمناضل الدؤوب في جبهة المقاومة احمد جبريل امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين –القيادة العامة.

واضاف: ان نضال هذا المجاهد وكفاحه ضد الظلم والذي امضى كل سنوات عمره في الجهاد من اجل تحرير القدس الشريف ستبقى عالقة في اذهان جميع الاحرار والشعب الفلسطيني المظلوم وضاءة متلالئة.

وقدم قاليباف التعزية والمواساة لقادة واعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة ومحبي الفقيد ورفاق سلاحه واسرته الكريمة، داعيا الباري تعالى له بالرحمة والرضوان ولذويه جميل الصبر وجزيل الاجر.

وكان امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين –القيادة العامة احمد جبريل قد وافته المنية الاربعاء في مستشفى بدمشق عن عمر يناهز 83 عاما.

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