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لبنان: وزير الداخلية  رفض اعطاء الاذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم

لبنان: وزير الداخلية  رفض اعطاء الاذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر قضائية لبنانية اليوم الجمعة بان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​ رفض اعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.

العالم_لبنان

وقد اعلن وزير الداخلية قبل ذلك في حديث صحفي انه تلقّى عبر وزارة العدل كتاباً يطلب ‏الأذن بملاحقة المدير العام للامن العام ، موضحاً ‏أنه أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حتى يُبنى ‏على الشيء مقتضاه، مع التأكيد أنني سأظل في موقفي حريصاً ‏على البقاء تحت سقف القانون.‏
‏وأوضح فهمي انه لو كان الأمر يتعلق باستدعاء ابراهيم للاستماع الى افادته ‏لكانَ قد وافق فوراً، خصوصاً انه سبق لي شخصياً ان مَثلتُ أمام ‏القضاء بعد استدعائي”. وأضاف: امّا الادعاء فهو مسار آخر ويمكن ‏ان يَستتبعه توقيف، ولذلك يجب أن أكون دقيقاً في تحديد موقفي.‏
‏ولفت الى انه من حيث المبدأ فإنّ مسؤولية الأمن العام في المرفأ ‏تنحصر في ضبط حركة دخول الافراد وخروجهم.‏

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