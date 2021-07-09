لبنان: وزير الداخلية  رفض اعطاء الاذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم

العالم_لبنان

وقد اعلن وزير الداخلية قبل ذلك في حديث صحفي انه تلقّى عبر وزارة العدل كتاباً يطلب ‏الأذن بملاحقة المدير العام للامن العام ، موضحاً ‏أنه أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حتى يُبنى ‏على الشيء مقتضاه، مع التأكيد أنني سأظل في موقفي حريصاً ‏على البقاء تحت سقف القانون.‏

‏وأوضح فهمي انه لو كان الأمر يتعلق باستدعاء ابراهيم للاستماع الى افادته ‏لكانَ قد وافق فوراً، خصوصاً انه سبق لي شخصياً ان مَثلتُ أمام ‏القضاء بعد استدعائي”. وأضاف: امّا الادعاء فهو مسار آخر ويمكن ‏ان يَستتبعه توقيف، ولذلك يجب أن أكون دقيقاً في تحديد موقفي.‏

‏ولفت الى انه من حيث المبدأ فإنّ مسؤولية الأمن العام في المرفأ ‏تنحصر في ضبط حركة دخول الافراد وخروجهم.‏