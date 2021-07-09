إصابة 5 رياضيين أولمبيين بكورنا في طوكيو

العالم - أسيا والباسفيك

وتم اكتشاف إصابة رياضيين اثنين من أوغندا، ومشارك واحد من كل من صربيا، وليتوانيا، وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، تامايو ماروكاوا، أعلنت أمس الخميس، أن الجماهير ستُمنع من التواجد في المنافسات الأولمبية المرتقبة، جراء جائحة فيروس كورونا.

وقالت ماروكاوا بعد محادثات شارك فيها مسؤولون حكوميون، ومنظمون، ورؤساء أولمبيون وبارالمبيون: "توصلنا إلى اتفاق بشأن عدم حضور متفرجين في أماكن المنافسات في طوكيو"، ما يعني أن غالبية الألعاب ستجري خلف أبواب مغلقة، إذ أن منافسات قليلة ستقام خارج العاصمة طوكيو.