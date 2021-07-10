وفاة مهاجم منتخب إنجلترا السابق

العالم - ریاضة

وكان مارينر بدأ مسيرته الكروية في صفوف بليموث أرجايل قبل الانتقال إلى إبسويتش تاون الذي أحرز له 135 هدفاً في 339 مباراة.

وكان اللاعب الراحل أيضاً ضمن تشكيلة المدرب بوبي روبسون الفائزة بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1977-1978 كما توج مع الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1980-1981.



كما لعب أيضاً لعدة فرق منها أرسنال وبورتسموث قبل الاعتزال في 1993.



وتولى بعد ذلك تدريب فريقي بليموث وتورونتو إف.سي.



وقال المنتخب الإنجليزي للعبة الشعبية «شعرنا بالحزن بعد أن علمنا برحيل بول مارينر الذي لعب لمنتخب إنجلترا 35 مرة عن 68 عاماً».



وأضاف المنتخب «مثل مارينر منتخب إنجلترا ما بين 1977 و1985 وأحرز له 13 هدفاً. تعازينا لأسرته وأصدقائه والأندية التي سبق له اللعب معها».



وشارك مارينر مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم 1982.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن أسرة اللاعب الراحل أصدرت بياناً قالت فيه إنه توفي بعد صراع قصير مع سرطان المخ.