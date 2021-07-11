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الكاظمية تحتضن حشود المعزين بذكرى استشهاد الامام محمد الجواد (ع)

الكاظمية تحتضن حشود المعزين بذكرى استشهاد الامام محمد الجواد (ع)
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

احتضنت مدينة الكاظمية المقدسة حشود الزائرين الموالين عشاق الامام محمد الجواد ابن الامام الرضا (عليهما السلام) في ذكرى استشهاده الخالدة.

العالم-العراق

توافد حشود الزائرين المعزين بذكرى استشهاد الامام الجواد (ع) من بغداد ومن جميع المحافظات العراقية لاداء الزيارة الخاصة بهذه الذكرى الاليمة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد الزحف العظيم لحشود الزائرين صوب الكاظمية المقدسة حيث نصبت سرادق الخدمة على الطرقات المؤدية للمدينة المقدسة لتقديم الخدمات من طعام وشراب للزائرين الذين قصدوا الكاظمية المقدسة من جميع مناطق بغداد مشيا على الاقدام رغم بعد المسافة وشدة الحرارة حيث تقترب درجات الحرارة الى نصف درجة الغليان في بغداد.

كما قامت القوات الامنية العراقية بقطع عدد من الطرق المؤدية الى الكاظمية المقدسة في العاصمة لتسهيل مسير الزائرين والحفاظ على سلامتهم في حين شهدت بغداد انتشارا امنيا مكثفا لتامين الزيارة وتحسبا لأي طارئ.

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