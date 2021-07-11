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رئيس برلمان سوريا: زيارة وفد ايران تؤكد التضامن بين البلدين

رئيس برلمان سوريا: زيارة وفد ايران تؤكد التضامن بين البلدين
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

اشاد رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ بزيارة الوفد البرلماني الايراني الى بلاده وعدّها تهدف لتأكيد التضامن وعزيمة البلدين الراسخة في توطيد العلاقات على مختلف الصعد.

العالم-سوريا

وقال صباغ لدى استقباله رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية الايرانية عباس كلرو والوفد البرلماني الايراني المرافق في دمشق، السبت، إن رمز انتصار الشعب السوري في مواجهة جبهة التكفير والارهاب هو العمل والانسجام ضمن محور المقاومة.

واضاف: إن ابنائنا السوريين قاتلوا في جبهة واحدة الى جانب اشقائهم في محور المقاومة وحققوا الانتصار على أعدائهم.

وهنّأ بنجاح اقامة الانتخابات الرئاسية الايرانية عادّا المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات السورية والايرانية بأنها بعثت على قلق الاعداء وإحباط مخططاتهم في كلا البلدين.

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