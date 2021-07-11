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خطط لانشاء محطات كهرباء لتوليد اكثر من 10 آلاف ميغاواط في 3 اعوام

خطط لانشاء محطات كهرباء لتوليد اكثر من 10 آلاف ميغاواط في 3 اعوام
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الطاقة للشؤون الاقتصادية والتخطيط محسن بختيار عن ابرام اتفاق مع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة تقوم بموجبها 13 مؤسسة صناعية برصد استثمارات لانشاء محطات طاقة حرارية وطاقة متجددة لتوليد 10 آلاف و 360 ميغاواط من الكهرباء في 10 محافظات في البلاد خلال 3 اعوام.

العالم - ايران

وقال بختيار في تصريح له السبت: انه وفي سياق سياسات الاقتصاد المقاوم وفي ضوء اعلان الرغبة في توظيف الاستثمارات من قبل الصناعات الكبرى لتوفير الكهرباء المطمئن والمستديم للوحدات الانتاجية فقد عقدت اجتماعات ومفاوضات لتحقيق هذا الامر بين مندوبي وزارتي "الطاقة" و"الصناعة والتعدين والتجارة".

واضاف: ان توفير الكهرباء المطمئن والمستديم للصناعات المستهلكة للطاقة والمدن الصناعية وزيادة الانتاجية وانخفاض شدة الطاقة في قطاع الصناعة والتعدين، كانت من اهم القضايا المتفق عليها بين الوزارتين.

وتابع قائلا: انه بناء على جانب من الاتفاق تقوم 13 مؤسسة صناعية بانشاء محطات طاقة حرارية وطاقة متجددة لتوليد 10 آلاف و 360 ميغاواط من الكهرباء.

واعرب بختيار عن امله بتبادل وثائق التفاهم بين الوزارتين حتى نهاية الاسبوع الجاري وتوفير البنية التحتية اللازمة للبدء بالعمليات التنفيذية لانشاء محطات الطاقة هذه.

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