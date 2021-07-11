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ميسي يخسر يوميا 100 ألف يورو

ميسي يخسر يوميا 100 ألف يورو
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخسر يوميا 100 ألف يورو تقريبا بعد أن انتهى تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

العالم-رياضة

وقالت الصحيفة إن ميسي لم يعد يربح 100 ألف يورو بشكل يومي، إثر انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة.

وكان لاعب كرة القدم الأرجنتيني يحصل على 138.90 مليون يورو في الموسم الواحد بدون الضرائب.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن ميسي خسر راتبه كلاعب، إلا أنه لايزال يحتفظ بعقود إعلانية هامة مع شركات عالمية.

ويجري نادي برشلونة جهودا من أجل تجديد عقد ليونيل ميسي، بينما يحتاج إلى تقليل حجم الرواتب بشكل كبير حتى يتمكن من منح نجمه راتبا يجعله يرضى بالبقاء.

ويشارك اللاعب الأرجنتيني منتخب بلاده في بطولة" كوبا أمريكا 2021"، حيث من المقرر أن يواجه منتخب البرازيل في نهائي البطولة فجر غد الأحد.

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