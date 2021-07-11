سفير باكستان بالأمم المتحدة: 'نعمل مع الصين لدفع السلام والتنمية بالعالم'

العالم - باكستان

وأوضح أكرم - في كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ونقلتها وكالة الأنباء الباكستانية يوم السبت، أن تأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 1921 كان "حدثا أساسيا" حيث نجح الشعب الصيني في التحول من الفقر واليأس إلى قمم الإنجاز، مشيدا بالتجربة الصينية في القضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية الحديثة والصناعة، والريادة في الإنتاج والتجارة العالميين.

وأكد أن باكستان تدعم جهود الصين لحماية السلام العالمي، والحفاظ على النظام الدولي، والمساهمة في التنمية العالمية.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أشار السفير أكرم إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع مبادرة الحزام والطريق، الذي يتم تنفيذه في إطار التعزيز المستمر للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، قائلا "تظل شراكتنا التعاونية الاستراتيجية في جميع الظروف ركيزة قوية للسلام والتقدم والازدهار".