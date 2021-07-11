ما الذي سيحدث للجسم في حال الصعود على الدرج بشكل متواصل

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وشرح الخبير التأثير الصحي لهذا الأمر، ناصحا في الوقت ذاته تهيئة الجسم لمثل هذا النوع من الحركة.

وأضاف الخبير، قائلا: "صعود الدرج كل يوم يعمل على تقوية عضلات الفخذين والبطن والساقين والأرداف. وللحصول على فائدة أكبر، يمكن القيام بذلك من خلال خطوات واسعة في عملية الصعود، مع الحفاظ على وضع الجسم مشدودا وعدم الارتخاء، الأمر الذي سيسبب إجهادا لعضلات البطن والأرداف. وسيؤدي ذلك إلى تقوية القلب والأوعية الدموية".

وبحسب المختص، سيكون التأثير ملحوظا إذا بدأت في الصعود إلى الطوابق العليا بشكل منهجي، مذكرا بأنه تم تطوير آلة تمارين الكارديو "السائر" الشهيرة على أساس المشي على الدرج.

وحول خسارة الوزن، قال المختص بأن هذه العملية لن تساعد كثيرا على ذلك، إلّا أنها ستزيد من النشاط اليومي وحيوية الجسم.

ونصح في الوقت نفسه تهيئة الجسم لذلك من خلال التحضير في صالة الألعاب لبعض الوقت قبل البدء باستخدام الدرج بشكل دائم.