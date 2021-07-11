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سوريا.. إصابات باقتتال بين مسلحين في ريف الحسكة

سوريا.. إصابات باقتتال بين مسلحين في ريف الحسكة
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين مدعومتين من القوات التركية في مدينة رأس العين بريف الحسكة، شمال  شرقي سوريا، ما أدى إلى إصابة عدد من المسلحين.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل وكالة "سانا" السورية، أن "اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ “ار بي جي” دار بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى “فرقة الحمزة” المدعومة من قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع إصابات لدى الطرفين".

ولفتت المصادر إلى أن "الاشتباكات تسببت بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي في المدينة الذين اضطروا لترك أعمالهم والاختباء في منازلهم لفترة طويلة في حالة تتكرر بشكل شبه يومي جراء تجدد الاقتتال فيما بين هؤلاء المرتزقة بصورة مكثفة".

وتشهد مناطق تخضع لسيطرة القوات التركية والعناصر المسلحة التابعة لها في شمال شرق سوريا، حالة من الفوضى والاقتتال بين المسلحين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجل العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين قادة المجموعات المسلحة بسبب الخلاف على المسروقات ومناطق النفوذ.

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