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إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمالي العراق

إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمالي العراق
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فككت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

ويوم أمس. أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.

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