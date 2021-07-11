شاهد.. غضب مواقع التواصل ضد تجنيس الإمارات للصهاينة

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ونقل موقع إمارات ليكس، عن مصادر اطلعت على "وثائق" تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين على جنسية الإمارات، تحت غطاء الاستثمار، خاصة في إمارتي دبي وأبوظبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع بغضب، حيث غرد اسماعيل البرغوثي:"في غضون الثلاثة أشهر القادمة سوف يحصل 5000 (إسرائيلي) علی الجنسية الإماراتية والحبل علي الجرار، بموجب قوانين مجلس التعاون الخليجي يحق لهم في كل دول مجلس التعاون حرية التنقل والتملك والاقامة والعمل والخ، ومازال السقوط مستمرا".

وكتب حبيب الورد:"لا شيء جديد فجميعهم يهود والزمن زمن نزع الأقنعة وكشف الحقائق، لاغير".

وجاء في تغريدة جمعة الدبيس:"الآلاف من أبناء سارة يحصلون على الجنسية الإماراتية، لأنهم مميزون! #إسرائيل و #الإمارات تعاهدوا وطبعوا ثقافيا وتجاريا وسياسيا وفنيا حتى أصبحوا وكأنهم بلدا واحدا، الأمر الذي يدع للتساؤل عن عمق العلاقات بين الطرفين ومتى بدأت!!!".