شاهد.. ارتفاع عدد الإصابات بسلالة دلتا حول العالم

العالم - كورونا في العالم

سجلت البرازيل أكثر من الف حالة وفاة ومايزيد عن ثمانية وأربعين الف إصابة جديدة. تخطى إجمالي الإصابات تسعة عشر مليونا وعدد الوفيات خمسمئة وثلاثين الف شخص. وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات، يرفض الناس تلقي اللقاح المستخدم إذا لم يكن يرضيهم. وسعت عشرات البلدات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة ونقلت أسماء الذين يرفضون اللقاح المعروض الى الجزء الخلفي من قائمة الانتظار. ويرى الخبراء أن هذه الممارسة والمعلومات الخاطئة التي تغذيها، تهدد بتقويض حملة التطعيم في البلاد.



وقال خبير الصحة العامة في البرازيل روبرتو ميدرونو:"موقف السكان من البحث عن اللقاح الأكثر فعالية في المراكز الصحية هو أمر سخيف. نحن بحاجة إلى تطعيم غالبية السكان بسرعة. جميع اللقاحات آمنة وفعالة. والأهم من ذلك، نحتاج إلى مناعة القطيع في أقرب وقت ممكن وقال عالم العدوى روبرتو ميدرونو "للسيطرة على الوباء".



وأعلنت أستراليا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المتغير دلتا، جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن تسجيل سبعة وسبعين حالة جديدة، وحذرت من أن الأرقام قد تزيد عن مئة حالة الاثنين.



غلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز:"لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية ليس فقط اتباع القواعد ولكن أيضاً إدراك خطر أن الأشخاص الذين سيعانون هم أقرب الناس في حياتك، وهم الأشخاص الأكثر تأثراً".

وفي آخر حصيلة أبلغت روسيا عن سبعمئة واثنان وخمسين حالة وفاة بكورونا، ما يرفع اجمالي الوفيات إلى أكثر من مئة وأربعين الف شخص. كما سجلت اكثر من خمسة وعشرين الف اصابة جديدة، وأدى ذلك إلى رفع إجمالي الاصابات إلى ما يفوق خمسة ملايين وسبعمئة الف حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية أكثر من الف وثلاثمئة إصابة جديدة، وبسبب إجراء عدد أقل من الاختبارات، حذرت السلطات من أن الحالات قد تستمر في الارتفاع. وبلغ إجمالي الإصابات أكثر من مئة وثمانية وستين ألفا مع تسجيل ما يزيد عن ألفي حالة وفاة.