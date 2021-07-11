داعية سعودي شهير ينشر صوره في حمام السباحة!

العالم- السعودية

وأصبح "الكلباني" يهتم بنشر صوره مثل نجوم مواقع التواصل طلبا لتفاعل الجمهور، كما يوثق لحظات حياته الخاصة.

ونشر عادل الكلباني صورة جديدة على حسابه بسناب شات، عرضته لانتقادات حادة لرؤية النشطاء أنها غير لائقة بشيخ يتصدر للفتوى.

وظهر الكلباني في الصورة التي أخذها على طريقة “السيلفي” وهو عاري الصدر على حمام السباحة

وشن ناشطون هجوما على الداعية السعودي بسبب هيئة ظهوره تلك.

وكتبت الدكتورة حنان العتيبي:”العلماء يدعون الى العبادة، وأما علماء السلطان هوسهم بالشهرة مُقرف!”

وكان الداعية السعودي يحظى باحترام كبير بين السعوديين، حتى صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم، حيث انتهج سلم التطبيل للنظام حتى يأمن بطش الأمير المراهق.

ويشار إلى أنه وفي أوائل يوليو الجاري أثار الداعية السعودي، عادل الكلباني، والذي شغل سابقاً منصب إمام الحرم المكي، الجدل بمقال نشره في صحيفة الرياض السعودية بعنوان “ههههههه”، ضجة واسعة، متحدثاً فيه عن الضحك وفلسفته وأهميته للإنسان.