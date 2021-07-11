اليوم.. البريطانيون يحبسون أنفاسهم أملا بفوز منتخبهم في يورو 2020

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وأشاد جونسون بالأداء "الرائع" للمنتخب في البطولة، وذلك في خطاب موجه الى المدير الفني للفريق غاريث ساوثغيت واللاعبين.

وقال إن إنجلترا "صنعت التاريخ بالفعل" من خلال الوصول إلى نهائي مسابقة دولية كبيرة.

وتواجد جونسون باستاد ويمبلي يوم الأربعاء عندما فازت إنجلترا على الدنمارك 2-1 لتصل الى النهائي.

وقال للمنتخب: "لقد صنعتم فريقا من أخوة يبدو تعاونهم وإصرارهم مضيئا وظاهرا للعيان في كل ما تقومون به".

من جانبه تمنى الأمير وليام دوق كامبريدج التوفيق لمنتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في مواجهة نظيره الإيطالي اليوم الأحد وهي أهم مباراة يخوضها الفريق الإنجليزي منذ تتويجه بكأس العالم في 1966.



وجاءت تمنيات الأمير وليام وهو رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر رسالة مصورة على موقع تويتر بعد تمنيات مماثلة من جونسون والملكة إليزابيث الثانية.



وقال نجل ولي عهد بريطانيا: كان أداء جماعيا مميزا وكل عضو في الفريق أدى دوره، أتمنى لكم كل التوفيق، أنتم تقدمون الأفضل لإنجلترا ونحن ندعمكم. البلاد كلها تدعمكم لذا عليكم الفوز باللقب.



وفي النهائي ستسعى إنجلترا للفوز بأول لقب كبير منذ فوزها بكأس العالم 1966.

يشار إلى ان مباراة النهائي، الأحد، بإستاد ويمبلي هي الأولى التي يصل إليها منتخب إنجلترا منذ فوزه بكأس العالم في 1966.