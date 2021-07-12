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شاهد..أهداف مباراة إيطاليا وإنجلترا وركلات الترجيح في نهائي أمم أوروبا

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

توجت إيطاليا للمرة الثانية بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد فوزها بركلات الترجيح 3-2 على إنجلترا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في استاد ويمبلي بالتعادل 1-1 يوم الأحد.

العالم-رياضة

وكان الحارس جيانلويجي دوناروما بطل الفريق الإيطالي في ركلات الترجيح، حيث أهدر البديلان ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وكذلك بوكايو ساكا، ثلاث ركلات ترجيح لإنجلترا، فيما سجل القائد هاري كين وزميله المدافع هاري مجواير.

وفي المقابل أهدر أندريا بيلوتي وجورجينيو ركلتين لإيطاليا، فيما سجل دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشي، الذي أحرز هدف التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، وفيدريكو برنارديسكي ثلاث ركلات لإيطاليا.

ووضع لوك شو إنجلترا في المقدمة عندما، سجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لبطولات أوروبا بعد دقيقة واحدة و57 ثانية من البداية.

وأرسل القائد كين تمريرة إلى كيران تريبيير، الذي حول عرضية متقنة من الناحية اليمنى استقبلها لوك شو بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في شباك دوناروما حارس إيطاليا.

لكن المخضرم بونوتشي أدرك التعادل لإيطاليا في الدقيقة 67 عندما رد جوردان بيكفورد حارس إنجلترا ضربة رأس من ماركو فيراتي ليتابعها بونوتشي في المرمى.

وظلت إنجلترا بدون أي لقب كبير منذ فوزها بكأس العالم 1966 على أرضها.

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