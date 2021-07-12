الكويت.. انفراجة مرتقبة في أزمة الوافدين

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصدر حكومي رفيع لم تسمه، إن وزير التجارة والصناعة عبد الله السلمان (يترأس أيضا مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة) بصدد تقديم تصور جديد لمجلس الوزراء حول وضع الوافدين الذين بلغوا 60 عاما.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارا بعدم تجديد إذن العمل لحملة شهادة الثانوية وما دونها، لمن بلغ من العمر 60 عاما من العمالة الأجنبية، تمهيدا لإنهاء إقامتهم، على أن يتم تطبيق القرارا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021.

وقبل وقت قصير من صدور القرار، بدأت القوى العاملة الكويتية العام الماضي، تطبيق تعليمات شفهية بتجديد إذن العمل للوافد من هذه الفئة، لمدة عام واحد فقط، مع إبلاغه ضرورة العمل خلاله على إنهاء إجراءات إقامته، تمهيداً لمغادرة البلاد.

وكانت إحصاءات رسمية كويتية، قد كشفت أن هناك 83 ألفا و562 وافدًا في الكويت بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.