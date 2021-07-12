الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تحذر كوبا من قمع الاحتجاجات

واشنطن تحذر كوبا من قمع الاحتجاجات
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

حذرت واشنطن السلطات الكوبية من استخدام القوة ضد المحتجين، وذلك بعد خروج الآلاف إلى الشواع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

العالم-الامريكيتان

وقال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، أمس الأحد، إن "الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير والتجمع في كوبا وستدين بشدة أي عنف أو عمل ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقهم".

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الكوبي الحكومي بوقوع أعمال شغب في عدة مدن في الجمهورية، دمر المشاركون فيها عددا من المحلات التجارية.

وقبل ذلك بدأت مظاهرات حاشدة في مدينة سان أنطونيو دي لوس بانوس، الواقعة على بعد 24 كيلومترا جنوب هافانا.

من جانبه دعا الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، المدافعين عن الثورة الكوبية إلى النزول إلى الشوارع لمنع الاستفزازات ضد السلطات، مشيرا إلى أن "الأمريكيين الذين دعموا الحصار دائما، يطالبون الآن بتدخل إنساني"، ويشجعون كذلك الحملات التي تهدف إلى نشر فكرة أن الحكومة لا تستطيع السيطرة على الوضع الوبائي الصعب في الجزيرة".

روابط ذات صلة

تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة مناهضة للحكومة في كوبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حكومة الاحتلال تُصدّق على إقامة مستوطنة "أفيتار" شمال الضفة الغربية

صورة تكشف سر مكالمة ليونيل ميسي من الملعب

أمريكا تكرر تحذيرها للصين من مهاجمة القوات المسلحة الفلبينية

الإنجليزي شو سجل أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس أوروبا

استخدام خرسانة نانوية إيرانية في البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد

تعرف على الترتيب النهائي للهدافين في بطولة 'كأس أوروبا'