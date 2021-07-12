محاكاة تجريبية تكشفها مفوضية الانتخابات العراقية

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وقال عدنان في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "المفوضية اجرت اليوم محاكاة تجريبية بمشاركة أكثر من 8 آلاف ناخب من موظفي المفوضية في عموم المحافظات"، مبيناً أن "المحاكاة بدأت في الساعة العاشرة وانتهت في الساعة الـ12 ظهراً".



وأضاف أن "الهدف من المحاكاة هو تجاوز السلبيات في عملية الاقتراع"، لافتاً إلى "أننا اختبرنا الأجهزة وعدة الانتخابات في عملية اقتراع أخرى".



يذكر ان مفوضية الانتخابات اجرت في السابع من تموز الحالي، قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي الانتخابات لمجلس النواب العراقي 2021، بمكتبي بغداد (الكرخ / والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة.