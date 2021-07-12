الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
١٠:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: الاسراع في التطعيم يوفر الأرضية امام ازدهار السياحة

رئيسي: الاسراع في التطعيم يوفر الأرضية امام ازدهار السياحة
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي، القطاع السياحي بان له مردودين هما تعزيز الثقافة الوطنية والتراث اضافة الى العوائد المالية، وقال ان الاسراع بالتطعيم ضد كورونا سوف يمهد الطريق لمزيد من ازدهار الأنشطة السياحية.

العالم - ايران

جاءت تصريحات رئيسي اليوم الاثنين خلال استقباله وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية علي اصغر مونسان.

وخلال الاجتماع هنأ مونسان حجة الاسلام رئيسي على انتخابه رئيسا للبلاد وقدم تقريرا عن برامج وإجراءات وزارته .

من جانبه اشار رئيسي الى وجود العديد من المعالم السياحية والطبيعية في جميع أنحاء البلاد، وقال لا يزال لدينا العديد من المناطق البكر في مختلف أنحاء البلاد والتي يمكن اعمارها لاستقبال السياح.

وقال الرئيس المنتخب إن السياحة تتمتع بقدرة عالية على خلق فرص العمل، ومن الضروري دعم العاملين في هذا المجال بشكل أكثر فاعلية.

واشار الى فوائد السياحة، وقال انه بالإضافة إلى الزيارة والاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية في مناطق الجذب الطبيعية، فأنها تسهم في تعريف السياح على تاريخ الحضارة والثقافة الغنية لبلدنا بالاضافة الى عوائدها المالية لسكان المدن والقرى.

روابط ذات صلة

رئيسي: يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مجال الإدارة

رئيسي: عازمون على وضع البلاد في طريق التنمية المستديمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حركة 'طالبان' طلبت من روسيا رفع العقوبات عنها

محمد علي الحوثي يعزي بوفاة العلامة القاضي العمراني

وفاة القاضي العلامة 'محمد بن إسماعيل العمراني'

شاهد: احکاماً ثقيلة ضد المتهمين بقضية الفتنة في الاردن

نهائي 'يورو 2020'.. 4حقائق تاريخية بين إيطاليا وإنجلترا

الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق مبنى وزارة الصحة