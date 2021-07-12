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فيديو غرافيك..

كأس الأمم الأوروبية من لندن إلى روما

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

توج المنتخب الايطالي بكأس الأمم الاوروبية للعام 2020 المؤجلة، بفوزه على المنتخب الانجليزي على ملعب ويمبلي في لندن أمام نحو 67 ألف متفرج، كانت البداية قوية "للأسود الثلاثة" بهدف هو الأسرع في تاريخ نهائيات البطولة، بقدم اللاعب لوك شو بركلة قوية في الدقيقة الثانية من المباراة، ليعادل الطليان في الدقيقة 67، ومن ثم الفوز بركلات الترجيح.

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فيديو غرافيك.. كأس الأمم الأوروبية من لندن إلى روما

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