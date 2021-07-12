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عباس يضع بنوداً سريةً للعودة لطاولة المفاوضات مع الكيان

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

ما بعد الإدارة الأمريكية الجديدة بحث عن السياسية الكلاسيكية للولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وبمصطلح آخر اعادة عملية المفاوضات إلى طريقها السابق.

العالم - مراسلون

القناة الثانية عشر الاسرائيلية، كشفت النقاب عن بنود سرية، ادعت ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعدها كشروط مسبقة للعودة لطاولة المفاوضات، تتضمن اعادة فتح مؤسسات السلطة في القدس، ووقف عمليات الهدم في المدينة وايضا في الاغوار والافراج عن الاسرى الذين اعتقلهم الاحتلال قبل العام 1994، شروط لا يبدو ان الاحتلال سيكون مستعدا للقبول بها .

وبينما يدور الحديث الامريكي عن امكانية اعادة الفلسطينيين والاسرائيليين الى طاولة المفاوضات، اقر الكبينت الاسرائيلي حسم اموال الشهداء والاسرى من اموال المقاصة التي بحوزة الكيان، والتي تجنيها مما تستورده السلطة الفلسطينية عبر موانىء الاحتلال.

الحكومة الاسرائيلية حسمت مبلغ 597 مليون شيكل من المقاصة، قالت بأنها دفعت للشهداء والأسرى خلال العام 2020

لا يستوي التفاوض والاضطهاد، ومن المفترض أن تتساوى الأطراف إذا جلست للتفاوض .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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