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خروج رتل عسكري لقوات الاحتلال الأمريكي من العراق إلى سوريا

خروج رتل عسكري لقوات الاحتلال الأمريكي من العراق إلى سوريا
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً جديداً محملاً بأسلحة وذخائر ومعدات لوجستية قادماً من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها العسكرية بريف الحسكة في سوريا.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف تل حميس لسانا أن رتلاً مؤلفاً من 37 آلية تشمل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر وأخرى محملة بعتاد لوجستي إضافة إلى 3 ناقلات تحمل مدرعات عسكرية جديدة و8 ناقلات محملة بصناديق ضخمة مموهة قدم من الأراضي العراقية وتوجه إلى ناحية تل حميس ومنها إلى عدد من قواعد الاحتلال بريف الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن ثلاث مدرعات عسكرية للاحتلال الأمريكي وثلاث سيارات رباعية الدفع مركب عليها رشاشات متنوعة تابعة لـ“قسد” المدعومة أمريكياً رافقت الرتل منذ دخوله إلى الأراضي السورية.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في السابع من الشهر الجاري رتلاً من 44 آلية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي منها صهاريج نفط وشاحنات مبردة وناقلات محملة بجرافات وذلك لتعزيز قواعدها في المنطقة.

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