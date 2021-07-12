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تعرف على منطقة تسجل أعلى درجات الحرارة على كوكب الارض

تعرف على منطقة تسجل أعلى درجات الحرارة على كوكب الارض
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

شهدت منطقة «ديث فالي» في ولاية كاليفورنيا، موجة شديدة الحرارة بالغرب الأميركي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة نحو معدلات قياسية لليوم الثالث، مع تسجيل حيث بلغت 54 درجة مئوية، لتصبح أحد أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض.

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وكشفت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هذه الدرجة، أنه إذا تم التحقق منها ستكون واحدة من أعلى المعدلات المسجلة على الأرض على الإطلاق، حيث تسببت الحرارة الشديدة التي امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي في الضغط على شبكات الكهرباء وتأجيج حرائق الغابات الرئيسية، بما في ذلك حريق في جنوب ولاية أوريجون شكل تهديدا للمنازل وأدى إلى قطع الكهرباء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة، والتي قد تمثل خطرا على صحتهم، لا سيما الأطفال الصغار وكبار السن.

وقبل دعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية سكانها إلى تقليل استخدامهم للمياه بنسبة 15%، معلنة حال الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكان الولاية.

يشار إلى أنه بعد سنوات عدة شهدت هطول كميات قليلة من الأمطار، باتت احتياطات السدود في أواخر مايو في كاليفورنيا تُقَدّر بثلثي مستواها الطبيعي، وقد تفاقم الوضع بسبب موجة حر شهدتها الأسبوع الماضي مناطق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

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