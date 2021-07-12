احذر هذه العادات الخاطئة لتجنب تسوس أسنانك

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ونصحت خبيرة الأسنان، بعدم استهلاك كميات كبيرة من ماء الليمون، لأنه عند مزج بيئته الحمضية مع البكتيريا، تؤدي إلى تآكل المينا، ولذلك يجب التوقف عند كوب واحد من الماء بالليمون يوميًا.

وأشارت الخبيرة، إلى خطورة تناول عصائر الفاكهة والخضروات على صحة الأسنان، لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤثر سلبًا على صحة الأسنان، بدلاً من العصائر، فيما أوصت بتناول الفاكهة نفسها، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «زفيزدا» الروسية.

وحذرت من تناول وجبات خفيفة من الكربوهيدرات، وذلك لأنها تبقى في شقوق الأسنان وتتحلل إلى سكر، وتوصي باختيار التفاح أو الجزر كوجبات خفيفة، مؤكده أن التنظيف المفرط للأسنان بالفرشاة سيؤثر سلبًا على صحة الأسنان، لما يسببه من تأكل في المينا، مشيره إلى أنه تكفي دقيقتين كاملتين لتنظيف الأسنان.

وأضافت خبيرة الأسنان، أن الخطأ الشائع الـ5 هو تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الأطعمة الحمضية، حيث تعمل هذه المنتجات على إضعاف المينا، ما يجعل فرشاة الأسنان تسبب في أذى كبير لها، لذلك يجب الانتظار 20 دقيقة بعد الوجبة.