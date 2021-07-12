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تطورات افغانستان محور اللقاء بين وزير قطري و زلماي خليل زاده

تطورات افغانستان محور اللقاء بين وزير قطري و زلماي خليل زاده
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، مع المبعوث الأميركي في أفغانستان زلماي خليل زاده و"جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة، لا سيما في أفغانستان".

العالم-قطر

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إنه "جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات المنطقة، لا سيما في أفغانستان".

وأكد الطرفان خلال الاجتماع، وفق البيان، على "جهود دولة قطر ودورها في الوساطة لتحقيق الاستقرار في ظل التطورات الميدانية الجارية، والتزامها بتشجيع الحوار بين الأشقاء في أفغانستان، والعمل على تسهيل محادثات السلام حتى الوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة في أفغانستان".

وكان وزير الخارجية القطري قد التقى، أمس الأحد، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان جان أرنو، واستعرض معه جهود قطر لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

وتبذل قطر، التي تستضيف مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، جهودا لتسريع المفاوضات بين الطرفين.

وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مطلق القحطاني، أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، إن "الجانب القطري أعدّ ورقة عمل تتضمن 6 نقاط، جرى توزيعها على الأطراف المعنية، تتضمن الاتفاق على الوساطة، وأن يكون هناك إطار زمني للمفاوضات يجب أن ينتهي قبل 11 سبتمبر/أيلول المقبل، واتفاق على جدول أعمال".

ومن المفترض أن يتلقى القحطاني، الذي زار كابول والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني، الرد على ورقة العمل القطرية، التي تضع إطارا زمنيا لانتهاء المفاوضات بين الحكومة وحركة "طالبان" قبل 11 سبتمبر / أيلول المقبل، موعد الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وأعلنت "طالبان" من جانبها أنها تدرس المبادرة القطرية وسترد عليها خلال أيام.

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