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البحرين..الحكم بالسّجن 3 سنوات على شابين بتهمة التظاهر ضدّ التطبيع 

البحرين..الحكم بالسّجن 3 سنوات على شابين بتهمة التظاهر ضدّ التطبيع 
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت محاكم النظام الفاقدة للشرعيّة في البحرين حكمًا بالسّجن 3 سنوات على الشابين «سيّد محمد سالم، وسيّد علي مكي»، يوم السبت 10 يوليو/ تموز 2021، وذلك بتهمة «التظاهر ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيونيّ». 

العالم-البحرين

وقد سبق لهذه المحاكم أن أيّدت حكمًا بالسّجن على مواطنٍ لمدّة 3 سنوات بتهمة حرق علم الكيان الصهيونيّ، بعدما شارك في مسيرة سلميّة لنصرة القضيّة الفلسطينيّة في فبراير/ شباط 2020.

يذكر أنّ شعب البحرين يواصل التعبير عن رفضه كلّ أشكال التطبيع مع الصهاينة، حيث يواصل تظاهراته في المناطق، وحرق العلم الصهيونيّ ودوسه.

وقد عمد عشرات المتظاهرين إلى دوس العلم الصهيونيّ، وإحراق صور السّفير الأوّل للنّظام المدعوّ «خالد يوسف الجلاهمة»، كما ردّدوا الشّعارات المندّدة بالتطبيع والداعمة للقضيّة الفلسطينيّة، وحملوا اليافطات التي كتبت عليها شعارات رفض التطبيع واعتباره خيانة، وذلك تنديدًا بقرار الطاغية «حمد بن عيسى» إنشاء بعثة دبلوماسيّة في تل أبيب وتعيين الجلاهمة رئيسًا لها.

وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم قد وجّه الشكر للشعب عبر تغريدة على موقعه الرسميّ، وذلك على تمسّكه بالقضيّة الفلسطينيّة ورفض التطبيع، قال فيها: «شكرًا لكم وألف شكر يا شعب الإيمان والأصالة الإيمانيّة والاستمساك بطريق الحقّ. ألف شكر وشكر لموقفكم الصامد المقاوم والرافض لوفود العدو الصهيوني وسوّاحه».

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