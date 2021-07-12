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الامن القومي البرلمانية :

لايمكن الوثوق بالاميركيين والاوروبيين وقد ثبت ذلك في الاتفاق النووي

لايمكن الوثوق بالاميركيين والاوروبيين وقد ثبت ذلك في الاتفاق النووي
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشکیني أنه لايمكن الوثوق بالاميركيين والاوروبيين وقد ثبت ذلك للجميع في الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وقال محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الاثنين في الاشارة الى الحظر الاميركي الجائر على ايران، موضحاً، إن الاميركيين لم يبدو أية نوايا حسنة في الاتفاق النووي حيث فرضوا حظرا قاسيا فضلا عن انسحابهم من الاتفاق وهو مايجسد انتهاكهم للقوانين الدولية.

واضاف: ستعود ايران الى تعهداتها المصرحة في الاتفاق النووي في حال رفعت اميركا الحظر بشكل كامل ومن ثم التحقق من مصداقيتها.

وتابع: إن ايران كانت ملتزمة بتعهداتها الا ان الاميركيين والاوروبيين لم يفوا بأبسط تعهداتهم حيث ان الاستكبار العالمي يخطط لتحقيق مصالحه الخاصة.

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