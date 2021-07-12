لايمكن الوثوق بالاميركيين والاوروبيين وقد ثبت ذلك في الاتفاق النووي

العالم - ايران

وقال محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الاثنين في الاشارة الى الحظر الاميركي الجائر على ايران، موضحاً، إن الاميركيين لم يبدو أية نوايا حسنة في الاتفاق النووي حيث فرضوا حظرا قاسيا فضلا عن انسحابهم من الاتفاق وهو مايجسد انتهاكهم للقوانين الدولية.

واضاف: ستعود ايران الى تعهداتها المصرحة في الاتفاق النووي في حال رفعت اميركا الحظر بشكل كامل ومن ثم التحقق من مصداقيتها.

وتابع: إن ايران كانت ملتزمة بتعهداتها الا ان الاميركيين والاوروبيين لم يفوا بأبسط تعهداتهم حيث ان الاستكبار العالمي يخطط لتحقيق مصالحه الخاصة.