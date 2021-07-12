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ميسي يٌهدي لقب كوبا أمريكا إلى مارادونا

ميسي يٌهدي لقب كوبا أمريكا إلى مارادونا
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أهدى ليونيل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كوبا أمريكا التي أحرز لقبها مؤخراً إلى مواطنه الراحل دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم.

العالم - رياضة

وقال النجم الأرجنتيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" : "لقد كانت بطولة رائعة؛ ونعلم أنه لا زال بإمكاننا تحسين العديد من الأمور لكن الحقيقة هي أن الشباب قدموا كل ما لديهم، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا من كوني قائدا لهذه المجموعة الرائعة ، أريد أن أهدي هذا النجاح لعائلتي التي لطالما أعطتني القوة للمضي قدمًا، ولأصدقائي الذين أحبهم كثيرًا، ولجميع الأشخاص الذين يدعموننا، وخاصة إلى 45 مليون أرجنتيني الذين قضوا وقتًا سيئًا مع كورونا ، أهديه لكم جميعًا، وبالطبع أيضا لدييجو الذي يدعمنا أينما كان''.

يذكر أن هذا التتويج هو الأول للنجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده خلال مسيرته مع كرة القدم.

ولم يحسم ميسي حتى الآن وجهته المقبلة بعد انهاء فترة تعاقده رسمياً مع برشلونة ، وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد تعاقده.

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