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تشاهدون الليلة في بانوراما..

أحكام"الفتنة"في الاردن، القضية والتداعيات...الساحة الأفغانية، الصراع والحلول

أحكام
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، حكم محكمة امن الدولة في الاردن على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15عاما بعد ادانتهما بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة.

العالم - بانوراما

وأوضحت محكمة أمن الدولة الاردنية، أن المتهمين عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي، والدفع بالأمير حمزة الاخ غير الشقيق للملك كبديل له.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان السلطات الأفغانية أن عناصر جماعة طالبان حاصروا مدينة غزنة وسط البلاد واستولوا على منازل مدنيين لاستخدامها في قتال قوات الأمن، مشيرة إلى ان الوضع في المدينة حرج للغاية وسط تبادل اطلاق النار بين عناصر طالبان وقوات الامن.

الى ذلك اعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل ستة وعشرين من طالبان وإصابة سبعة اخرين في عملية استعادة مناطق في ولاية قندهار جنوب البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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