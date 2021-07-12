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اضافة 48 الف ميغاواط الى شبكة الكهرباء في ايران

اضافة 48 الف ميغاواط الى شبكة الكهرباء في ايران
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الطاقة الايرانية ان الحكومتين الحادية عشر والثانية عشر (عهد الرئيس روحاني) استطاعت تنمية ورفع توليد الكهرباء في البلاد بحجم 48 الف ميغاواط.

العالم - ايران

وذكرت الوزارة في بيان: إن الحكومة الثانية عشر نجحت في تدشين محطات بسعة 12 الف و 101 ميغاواط كما بدأت بتشييد محطات تبلغ سعتها 16 الفا و 309 ميغاواط والتي ستكتمل في عهد الحكومة المقبلة (الثالثة عشر).

واضافت الوزارة: إنه خلال عهد الحكومتين الحادية عشر والثانية عشر تم بناء وتدشين 86 محطة حرارية كبيرة حيث بلغ معدل زيادة الطاقة الكهربائية في البلاد نحو 2500 ميغاواط سنوياً.

وتابعت: خلال هذه الفترة ، نجحت وزارة الطاقة في زيادة توليد الطاقة بنحو 11 ألف ميغاواط من خلال محطات الطاقة الحرارية و 3000 ميغاواط في زيادة الإنتاج في القطاع غير الحراري ضمن الخطة التنموية السادسة للبلاد.

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