اضافة 48 الف ميغاواط الى شبكة الكهرباء في ايران

العالم - ايران

وذكرت الوزارة في بيان: إن الحكومة الثانية عشر نجحت في تدشين محطات بسعة 12 الف و 101 ميغاواط كما بدأت بتشييد محطات تبلغ سعتها 16 الفا و 309 ميغاواط والتي ستكتمل في عهد الحكومة المقبلة (الثالثة عشر).

واضافت الوزارة: إنه خلال عهد الحكومتين الحادية عشر والثانية عشر تم بناء وتدشين 86 محطة حرارية كبيرة حيث بلغ معدل زيادة الطاقة الكهربائية في البلاد نحو 2500 ميغاواط سنوياً.

وتابعت: خلال هذه الفترة ، نجحت وزارة الطاقة في زيادة توليد الطاقة بنحو 11 ألف ميغاواط من خلال محطات الطاقة الحرارية و 3000 ميغاواط في زيادة الإنتاج في القطاع غير الحراري ضمن الخطة التنموية السادسة للبلاد.