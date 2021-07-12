من هو "أسد الأمنية" الذي القت الشرطة العراقية القبض عليه؟

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وذكرت الخلية في بيان ، أن "مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، تمكن من القاء القبض على الارهابي الخطير المكنى (ابو يوسف اسد الامنية) والذي كان المسؤول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل".

وأشارت إلى أن "الارهابي تسلم مسؤولية ما يسمى لجنة النفط الخاصة ببيت المال خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وجاء باعترافاته عن اثار الاصابة في جسمه أنه أصيب في معارك تحرير مدينة الموصل القديمة، وتم القبض عليه في منطقة (حي اليرموك) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".