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مسؤولة في إدارة أوباما تدعو إلى تغيير الحكومة في إيران من الداخل

مسؤولة في إدارة أوباما تدعو إلى تغيير الحكومة في إيران من الداخل
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعت مسؤولة حكومية أميركية سابقة أمام ملتقى زمرة خلق الارهابية الافتراضي إلى "تغيير الحكومة من الداخل" في إيران.

العالم - الأميرکيتان

دعت "ميشيل فلورنوي" المسؤولة في البنتاغون ابان رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى العمل على "تغيير داخلي للحكومة" في إيران.

وقدمت فلورنوي التي كانت من بين خيارات الرئيس الأميركي جو بايدن للتصدي لحقيبة وزارة الدفاع ، العرض خلال الملتقى الافتراضي لزمرة خلق الارهابية .

وتزعم صحيفة ديلي بيست The Daily Beast الاميركية ان فلورنوي حينما قبلت المشاركة في ملتقى زمرة خلق الارهابية لم يكن لديها خلفية عن سجل وماضي هذه الزمرة .

وقال متحدث باسم فلورنوي للصحيفة: "عندما وافقت على حضور الملتقى ، لم تكن تعلم انتماءات الزمرة ولو كان لديها أي معلومات حول هذا الموضوع ، ما كانت لتحضر الملتقى وعندما علمت بذلك رفضت استلام اي مبلغ فليس لها علاقة بزمرة خلق وهي لن تحضر في تجمعاتهم مرة أخرى".

وقالت فلورنوي في ملتقى يوم الأحد للمنافقين "عندما يتم تغيير الحكومة من الداخل وتأتي حكومة إلى السلطة تتخلى عن أهداف الثورة والإرهاب ، ستكون الولايات المتحدة أول دولة تتعامل مع إيران"، حسب زعمها.

واضافت فلورنوي "في الوقت نفسه ، يجب أن ندعم ونشجع العمل المهم للجماعات المنفية مثلكم ، التي تلتزم بالطابع العلماني والحر والديمقراطي لايران "!

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مسؤولة في إدارة أوباما تدعو إلى تغيير الحكومة في إيران من الداخل

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