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الامن القومي البرلمانية الايرانية:

لايحق لأحد التدخل في شؤوننا الداخلية بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان

لايحق لأحد التدخل في شؤوننا الداخلية بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

ندد مساعد رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية النائب ابراهيم عزيزي ببيان البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان في ايران مؤكدا انه لايحق لأحد التدخل في شؤوننا الداخلية تحت أي ذريعة.

العالم - ايران

واشار النائب عن أهالي شيراز / جنوب/ ابراهیم عزیزي، الى قرار البرلمان الاوروبي حول حظر ايران بذريعة انتهاك حقوق الانسان، موضحاً: إن الجميع لاحظ التصرفات الانتقائية للاوروبيين في مختلف المواضيع لاسيما فيما يتعلق بحقوق الانسان على مدى أعوام عديدة.

ولفت الى ان الاوروبيين يرفعون شعارات الدفاع عن حقوق الانسان لكنهم ينتهكونها في بلدانهم.

ونوه الى ان الاوروبيين أطلقوا ادعاءات بشأن تعزيز تعاونهم مع ايران لاسيما حول الاتفاق النووي على مدى الاعوام الماضية الا انهم نكثوا وعودهم كما انتهكوا تعهداتهم واقوالهم في مختلف المواضيع.

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الامن القومي البرلمانية الايرانية: لايحق لأحد التدخل في شؤوننا الداخلية بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان

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