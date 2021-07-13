لايحق لأحد التدخل في شؤوننا الداخلية بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان

العالم - ايران

واشار النائب عن أهالي شيراز / جنوب/ ابراهیم عزیزي، الى قرار البرلمان الاوروبي حول حظر ايران بذريعة انتهاك حقوق الانسان، موضحاً: إن الجميع لاحظ التصرفات الانتقائية للاوروبيين في مختلف المواضيع لاسيما فيما يتعلق بحقوق الانسان على مدى أعوام عديدة.

ولفت الى ان الاوروبيين يرفعون شعارات الدفاع عن حقوق الانسان لكنهم ينتهكونها في بلدانهم.

ونوه الى ان الاوروبيين أطلقوا ادعاءات بشأن تعزيز تعاونهم مع ايران لاسيما حول الاتفاق النووي على مدى الاعوام الماضية الا انهم نكثوا وعودهم كما انتهكوا تعهداتهم واقوالهم في مختلف المواضيع.