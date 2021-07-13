بعض المتورطين في "اغتيال رئيس هايتي كانوا جواسيس للسلطات الأمريكية

العالم - الاميركيتان

وذكرت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة على الأمر يوم الاثنين، قولها إن العديد من الرجال الذين شاركوا في اغتيال جوفينيل مويس عملوا سابقا كمخبرين لسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالحكومة الأمريكية قوله، يوم الاثنين، إن أحد الأمريكيين المعتقلين للاشتباه في مشاركتهما في اغتيال رئيس هايتي "كانت له علاقة بوكالة إنفاذ قانون أمريكية".

وفي وقت سابق أعلنت سلطات هايتي عن اعتقالها اثنين من المواطنين الأمريكيين من أصل هايتي أثناء العملية ضد المسلحين الذين هاجموا مقر الرئيس جوفينيل مويز، يوم 7 يوليو، واغتالوه في تلك العملية.

من جهتها، أكدت الخارجية الأمريكية أنها على علم بتوقيف 3 مواطنين أمريكيين في هايتي للاشتباه بمشاركتهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، مشيرة إلى أنها ستقدم المساعدة القنصلية لمواطنيها.

مكتب التحقيقات الفيدرالي وصلته بالاغتيال

وأكدت الشبكة الأمريكية ذائعة الصيت نقلا عن مصادرها المطلعة، أن "آخرين لديهم روابط مع الولايات المتحدة، بما في ذلك العمل كمخبرين لمكتب التحقيقات الفيدرالي".

بدوره رد مكتب التحقيقات الفدرالي على تقرير "سي إن إن، قائلا إنه "لا يتعامل مع المخبرين"، ولكنه أردف قائلا إنه "يستخدم مصادر مشروعة لجمع المعلومات الاستخبارية كجزء من تحقيقاته".

قُتل مويس يوم الأربعاء الماضي في عملية قالت السلطات الهايتية إنها "ضمت ما لا يقل عن 28 شخصا، العديد منهم مرتزقة كولومبيون تم توظيفهم من خلال شركة أمنية مقرها فلوريدا".

اعتقال المشتبه به الرئيسي

وأعلنت السلطات في هايتي يوم الاثنين عن اعتقال مشتبه به قالت، إنه "دبر عملية الاغتيال".

وقال قائد الشرطة ليون تشارلز في مؤتمر صحفي، إن "كريستيان إيمانويل سانون (63 عاما) دخل البلاد على متن طائرة خاصة في يونيو/حزيران قادما من ولاية فلوريدا الأمريكية".

كيف دبر عملية الاغتيال

تقول السلطات في هايتي، إن سانون استأجر شركة أمنية في فلوريدا، والتي زعمت أنها جندت رجالا في البداية لتوفير الأمن للمشتبه به الرئيسي، على الرغم من أن مهمتهم تغيرت بعد ذلك.

وأكد أحد المصادر المطلعة، أنه "ليس من الواضح ما إذا كان الرجال الذين عملوا كمخبرين للولايات المتحدة قد شاركوا عن قصد في مؤامرة الاغتيال أو كانوا على علم بالمهمة".