اغتيال سائق رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق في جنوب سوريا

العالم - سوريا

وبحسب مواقع اعلامية محلية، فقد تم اغتيال صدام أحمد اسماعيل الحلقي جراء استهدافه بالرصاص المباشر، أثناء عودته من العاصمة دمشق على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم وانخل شمال درعا.

وذكرت المصادر أن محاولة الاغتيال تلك هي الثالثة من نوعها التي يتعرض لها السائق، حيث سبق أن تعرض لمحاولتي اغتيال كان آخرها في 19 أيلول 2020 أصيب على ثرها بجروح.

وعمل أحمد الحلقي سابقاً لدى وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء السابق في الحكومة السورية.

في سياق متصل، عثر أهالي ريف درعا الشرقي صباح امس الاثنين على أربعة جثث مجهولة الهوية تظهر عليها علامات تعذيب وتقييد على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة ناحتة.