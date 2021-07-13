الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اغتيال سائق رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق في جنوب سوريا

اغتيال سائق رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق في جنوب سوريا
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

لقي سائق رئيس مجلس الوزراء السابق في الحكومة السورية وائل الحلقي حتفه يوم امس الاثنين برصاص مجهولين شمال درعا.

العالم - سوريا

وبحسب مواقع اعلامية محلية، فقد تم اغتيال صدام أحمد اسماعيل الحلقي جراء استهدافه بالرصاص المباشر، أثناء عودته من العاصمة دمشق على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم وانخل شمال درعا.

وذكرت المصادر أن محاولة الاغتيال تلك هي الثالثة من نوعها التي يتعرض لها السائق، حيث سبق أن تعرض لمحاولتي اغتيال كان آخرها في 19 أيلول 2020 أصيب على ثرها بجروح.

وعمل أحمد الحلقي سابقاً لدى وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء السابق في الحكومة السورية.

في سياق متصل، عثر أهالي ريف درعا الشرقي صباح امس الاثنين على أربعة جثث مجهولة الهوية تظهر عليها علامات تعذيب وتقييد على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة ناحتة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

موسكو: القرار 2585 فيه أحكام تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسوريا

بالفيديو..قوات أمريكية تسير دوريات شرقي الحسكة للمرة الاولى من شهور

جريمة اخرى ارتكبتها "قسد" في بلدة الشعفة بريف دير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تسجل 106 وفيات و4310 إصابات جديدة بكورونا

رسائل يبعثها لك شمع الاذن فلا تهملها

مراسل قناة العالم.. ارتفاع حصيلة وفيات حادث المستشفی الی 48 شخصاً

نجمة تنس تونسية تعرض مضربها للبيع لهذا السبب..

إغلاق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال في الكويت

اغتيال سائق رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق في جنوب سوريا