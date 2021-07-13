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شاهد: ازمة لبنان هي ثمن صمود المقاومة في وجه الاحتلال

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث والكاتب السياسي عادل شديد ان الازمة الحالية الذي يعيشها لبنان على كل الاصعدة جزء منها اتى بتحريض اسرائيلي اميركي اوروبي ومن اصدقائهم القدامى والجدد في العالم العربي والخليج الفارسي.

العالم - خاص بالعالم

واوضح عادل شديد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان التحريض الاسرائيلي الاميركي الاوروبي كان لمعاقبة لبنان بسبب احتضانها حزب الله والمقاومة التي وقفت في وجه " اسرائيل" ورفضت مشروعه في المنطقة وترجم هذا الرفض عمليا وبصماته موجودة في كل حروب فلسطين بعد عام 2006 بكل التفاصيل.

وبيّن شديد ان ازمة لبنان وتدميره واسقاطه هي ترجمة للخطاب الاسرائيلي وهو انه اينما وجدت ايران وجد الخراب لذا "اسرائيل" ومعها بعض الدول العربية اليوم تشكل حالة من الاستنفار لتصدي هذا الخراب في لبنان، على الصعيد الداخلي في لبنان وتركيبته المجتمعية والطائفية والعسكرية يراد عزل خصوم واعداء "اسرائيل" تحديدا حزب الله عن المجتمع اللبناني وتأليب اللبنانيين على حزب الله وجمهوره وفي الاخير تحريض جمهور حزب الله وبئيته (الطائفة الشيعية) على الحزب وقيادته وتحميل حزب الله مسؤولية ما يحدث من دمار وخراب في البلد.

ونوه شديد الى انه في الاسابيع الماضية حصل تغيير عميق بالقراءات الاسرائيلية بناء على ابحاث ودراسات وخاصة قراءات امنية واستخباراتية ان الخطة التي عملت عليها "اسرائيل" عبر الادارة الاميركية وسفارات الولايات المتحدة في بيروت التي تشكل وكرا للعبث والتخريب داخل لبنان لايصال لبنان الى هذه المرحلة من الخطورة وعلى شفا حفرة الانفجار من اجل تفكيك وتدمير وتحريض الراي العام البناني والعربي تجاه حزب الله والمقاومة، بدأت تتحول الى عبئ وازمات على "اسرائيل" وان هذه الامور ستذهب بالاتجاه المختلف تماما عما عملت عليه "اسرائيل" وهي ان استمرار الازمة الاقتصادية والفراغ السلطوي الحالي في لبنان سيؤدي الى سقوط المجتمع والدولة وجزء من الجيش وبعد سقوط الجيش، لأن حزب الله قوة سياسية عسكرية مجتمعية منظمة ثابتة وقوية ومتماسكة وذات قاعدة سياسية وجماهيرية ستصبح القوة الوحيدة الموجودة وسيصبح الشعب اللبناني بحاجة لها وسيظهر حزب الله بانه هو المنقذ والمخلص للبنان، وهذا ما لا تريده "اسرائيل" وحلفاؤها لأنهم يريدون اظهار حزب الله سبب الازمة وليس منقذها.

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