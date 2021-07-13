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تطعيم جميع الايرانيين فوق الـ18 عامًا بحلول يناير القادم

تطعيم جميع الايرانيين فوق الـ18 عامًا بحلول يناير القادم
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير في وزارة الصحة الايرانية، جعفر صادق تبريزي، ان جميع الأشخاص في البلاد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا بحلول يناير/كانون الثاني القادم.

العالم - ايران

وقال تبريزي في تصريح له: يتحقق ذلك الامر عندما يصل اللقاح المنتج محليا في البلاد إلى مستوى مقبول ويصل إلينا ويتم التطعيم بسرعة.

وتابع قائلا: يبلغ إجمالي التطعيم في البلاد للاشخاص الذين تبلغ اعمارهم فوق 70 عاما، 73٪ وفي طهران 81٪.

واضاف المدير في وزارة الصحة الايرانية: تأثرت دول مختلفة في مجال الخدمات الصحية الأساسية بشدة بتفشي فيروس كورونا.

ومضى قائلا: في إيران، لم تتراجع الخدمات الأساسية فحسب ، بل زادت أيضًا وقدمت العديد من الخدمات للمواطنين.

واضاف تبريزي: على الرغم من اجراءات الحظر والقيود واوجه القصور في مجال الرعاية الصحية والجامعات، فانه لم يتم إغلاق أي منها واستمر تقديم خدمات نشطة لمكافحة كورونا.

واوضح المسؤول الصحي، ان أحد الأسباب الرئيسية للحد من وفيات كورونا هو توفير الخدمات الصحية للمصابين.

ومضى قائلا: في الأسابيع الثلاثة الماضية، رفضت بعض الدول إعطاء اللقاح لإيران بسبب الضغط الأميركي ، ولحسن الحظ، تمت إضافة اللقاح المنتج محليًا في الوقت الحاضر.

وتابع يقول: من الخميس الماضي إلى الاثنين الأسبوع المقبل، سنتلقى ما بين ستة وسبعة ملايين جرعة من اللقاح، وهي غير لقاح "بركت".

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