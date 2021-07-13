تعرف على مشروب لذيذ وصحي بديل عن القهوة

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ويقول، "يمكن إنعاش الجسم بمشروب الكاكاو، الذي يحتوي على مادة تيوبرومين المحفزة، مثل الكافيين، بيد أن تأثيرها أخف. لأنها لا تؤثر في الجهاز العصبي المركزي ولا تثير القلق وتحسن التركيز. وبالإضافة إلى ذلك تأثيرها أطول من الكافيين (حوالي سبع ساعات). ولكن فقط مشروب الكاكاو الطبيعي له هذا التأثير، وليس الكاكاو السريع الذوبان".

ويضيف الأخصائي، يحتوي الكاكاو على نسبة صغيرة من الكافيين أيضا (0.1-0.2بالمئة)، كما في الشاي الأخضر، والمشروبات الغازية ومشروب الشوكولاتة، حيث تفيد جميعها في إنعاش الجسم.