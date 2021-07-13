مادورو يعلن تعرضه لمحاولتي إغتيال في الفترة الأخيرة

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وكشف في تصريح صحفي، "أنهم كانوا يستعدون للهجوم في 24 حزيران خلال الإحتفال بالذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو، هجوم آخر بإستخدام طائرات بدون طيار، قمنا بمنعه، وقمنا بتحييده. أقول هذا لأول مرة، لأن التحقيق لا يزال مستمراً".

وأشار مادورو، إلى أنه "كانت هناك محاولة إغتيال في الخامس من تموز خلال العرض"، الذي يصادف يوم توقيع إعلان إستقلال ​فنزويلا​.

وتعرض الرئيس الفنزويلي لمحاولة إغتيال بإستخدام طائرات بدون طيار في آب 2018، حيث توجهت عدة طائرات محملة بالمتفجرات إلى المنصة التي كان يوجد فيها مادورو، وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من الحراس.