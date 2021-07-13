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مادورو يعلن تعرضه لمحاولتي إغتيال في الفترة الأخيرة

مادورو يعلن تعرضه لمحاولتي إغتيال في الفترة الأخيرة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أنه تعرض لمحاولتي إغتيال خلال الفترة الأخيرة آخرها كان في يوم 24 حزيران، في الذكرى المئوية الثانية لمعركة "كارابوبو".

العالم - الأميركيتان

وكشف في تصريح صحفي، "أنهم كانوا يستعدون للهجوم في 24 حزيران خلال الإحتفال بالذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو، هجوم آخر بإستخدام طائرات بدون طيار، قمنا بمنعه، وقمنا بتحييده. أقول هذا لأول مرة، لأن التحقيق لا يزال مستمراً".

وأشار مادورو، إلى أنه "كانت هناك محاولة إغتيال في الخامس من تموز خلال العرض"، الذي يصادف يوم توقيع إعلان إستقلال ​فنزويلا​.

وتعرض الرئيس الفنزويلي لمحاولة إغتيال بإستخدام طائرات بدون طيار في آب 2018، حيث توجهت عدة طائرات محملة بالمتفجرات إلى المنصة التي كان يوجد فيها مادورو، وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من الحراس.

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