الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شراب وطعام يوصى بتناولهما قبل النوم لمحاربة الارق

شراب وطعام يوصى بتناولهما قبل النوم لمحاربة الارق
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

يكافح الكثيرون للحصول على نوم سليم خاصة خلال أشهر الصيف الحارة، وقد يعاني البعض من أرق عنيد يؤثر على صحتهم ونشاطهم اليومي.

العالم - صحة

وليس سرا أن ما تأكله أو تشربه قبل النوم قد يؤثر على جودة نومك، فالجميع مثلا على علم بضرورة تجنب الكافيين قبل النوم، ويوصي الخبراء بعدم تناول القهوة قبل 6 ساعات من الدخول للفراش.

لكن الجديد، هو أن خبراء النوم من MattressNextDay، أكدوا أن تناول كأس من عصير الكرز قبل النوم، قد يزيد من نومك بمقدار نحو 90 دقيقة أو أكثر في الليلة، وفق موقع express.

ويعمل عصير الكرز على تعزيز وزيادة إنتاج هرمون الميلاتونين المهم لعملية النوم والباعث على الاسترخاء.

وبحسب الدراسات، فقد زاد عدد الوقت الذي ينامه البريطانيون بعد شربهم عصير الكرز بنحو 84 دقيقة، لذلك فالبنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في إرخاء جفونهم والاستغراق في سبات عميق سيكون هذا النوع من العصير حلا مثاليا.

في سياق متصل، أكد الباحثون أن تناول الجبن قبل النوم يمكن أن يمنحك ليلة نوم أفضل، كونه غني بالتريبتوفان الذي يستخدمه المخ لصنع هرمون الميلاتونين، ولاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يساعدج في تقليل التوتر واستقرار الجهاز العصبي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

حيلة بسيطة تساعدك على النوم سريعا والتغلب على الارق

اليكم افضل أنواع من الشاي للتغلب على الارق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جيش الإحتلال يقمع وقفة تطالب بالإفراج عن خالدة جرار للمشاركة في جنازة ابنتها

الصحة الايرانية: 22750 إصابة و166 حالة وفاة جديدة بكورونا

مادورو يعلن تعرضه لمحاولتي إغتيال في الفترة الأخيرة

أمير سعودي يهاجم إعلام المملكة بشدة

ارتفاع وفيات حريق المستشفى بالناصرية الى 83+اسماء ضحايا

الفلسطينيون يستهزئون بـ'القبة الورقية' الاسرائيلية