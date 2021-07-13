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شاهد الفاجعة التي حلت بمستشفى في الناصرية

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

اندلع حريق مهول بمستشفى لمرضى الكورونا بمدينة الناصرية جنوبي العراق مخلفا عشرات الضحايا

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