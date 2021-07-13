الصين تحصد محصول "الأرز القمري"

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أفادت بذلك وكالة "بلومبرغ" الروسية نقلا عن التلفزيون الصيني الحكومي الذي قال إن الصين ترسل البذور إلى الفضاء، إذ أنها قد تتحور هناك بتأثير الأشعة الكونية وحالة انعدام الوزن.

والمقصود بالأمر هو 40 غراما من الأرز نقلها مسبار "Chang’e 5" الصيني إلى القمر وأعادها إلى الأرض نهاية العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض البذور قد تتحور بعد تعرضها للأشعة الكونية وحالة انعدام الوزن، ما يؤدي إلى زيادة محصولها بعد عودتها إلى الأرض.

وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن الصين ترسل الأرز وغيره من المنتجات الزراعية منذ عام 1987. وقد أقر العلماء الصينيون ما يزيد عن 200 نوع من نباتات الفضاء، بما فيها الطماطم والقطن، للزراعة اللاحقة.

وقد تجاوزت بحلول عام 2018 المساحة الإجمالية لزراعة "المحاصيل الفضائية"، التي وافقت الصين على استخدامها، 2.4 مليون هكتار.

يذكر أن الصين صارت العام الماضي تبذل المزيد من الجهود في سبيل ضمان الأمن الغذائي. وقد زادت السلطة الصينية من حجم وارداتها ودعت المزارعين إلى الانتقال إلى مستوى أعلى للاكتفاء الذاتي في مجال المحاصيل الزراعية الأساسية.

وقد أقرت الصين الأسبوع الماضي خطة تقضي بجعل إمدادات البذور قضية أمن استراتيجي.