تقارير يمنية تكشف عن استخدام العدوان قنابل أمريكية محرمة دولياً

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وتضاف هذه القنبلة الأمريكية إلى نوعيات أخرى من الأسلحة المحظورة، استخدمها التحالف السعودي خلال سنوات حربه وهجماته الجوية على المدنيين، ومنها القنابل العنقودية والفراغية والغازات السامة، عبر ما تم رصده من جهات معنية محلية ومنظمات دولية، او من خلال تقاريرالفرق الهندسية العسكرية المختصة.

وفيما تعتزم جهات حكومية وحقوقية يمنية بمقاضاة المتورطين في استخدام هذه الأسلحة المحرمة، وكافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتهاالسعودية وتحالفها في اليمن، يفيد مختصون إلى أن لهذه الأنواع من القنابل، اثارا كارثية ولسنوات طويلة على الإنسان والبيئة والأرض، منهاالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية وتلوث الهواء وتسمم المياه الجوفية.

واحدة من الممارسات الأكثر وحشية مثل استخدام الأسلحة المحرمة دوليا من قبل التحالف السعودي في هجماته على اليمن، ما يدفع للخشية مما قد تسببه هذه الأسلحة ومخلفاتها من آثار وأضرار لملايين اليمنيين.

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