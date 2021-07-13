مقتل عامل توصيل طلبات يهز مواقع التواصل في الكويت

العالم- الكويت

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت بكثافة قصة العامل الهندي الذي قتل بعد أن رفض مغادرة المنزل نتيجة قيام المشتبه به برفض دفع قيمة "سكوتر كهربائي" قيمته 150 دينارا كويتيا (ما يعادل 500 دولار أميركي).

وغرّد كويتيون عبر وسم "مقتل عامل توصيل طلبات" معبرين عن سخطهم من هذه الجريمة، ومطالبين بوجود تدخل حازم لإنهاء حالات جرائم القتل والطعن المنتشرة في البلاد الفترة الأخيرة.

وقال عصام الصالح: "نعم العنف ومعدلات الجريمة والإدمان تتزايد بالمجتمع الكويتي ومن ينكر ذلك يدس رأسه بالتراب! غياب الحس الأمني وترهل هيبة النظام وتفشي الفوضى والإدمان وتجارته وعدم التحرك نحوها بجدية أحد أسبابه".

فيما قال طارق: "انعدام الأمن والأمان في الكويت مع كثرة جرائم القتل، من أمن العقوبة أساء الأدب. الرحمة للمغدور وأطالب بالقصاص من القاتل. ملاحظة، الصحة النفسية في الكويت في الحضيض مع إغلاق المنافذ الترفيهية كافة ودفعة واحدة. انتبهوا لألعاب عيالكم اللي تعلمهم العنف".

وقال مالك الشركة التي يعمل بها السائق: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخونا باشا مندوب الشركة إثر جريمة قتل في ابو فطيرة ونطالب وزارة الداخلية بسرعة القبض على الجاني وسرعة محاكمته وأخذ حق أخينا المغدور به أثناء تأديته واجبه بالعمل".

وعلقت منيرة الخالد: "للأسف أرواح الناس صارت رخيصة بالنسبة لكم بسبب عنصريتكم اللي انخلقت من الفضاوة والسوشال ميديا، لازم تشوفون لكم حياة! لا حول ولا قوة إلا بالله".