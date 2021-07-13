العميد سريع يعلن تفاصيل عملية النصر المبين في البيضاء

العالم- اليمن

وقال العميد سريع في بيان صادر عن القوات المسلحة ان العملية اسفرت عن إستعادة كامل المناطق التي كان قد إحتلها العدو وكذلك تحرير مناطق واسعة في مديريات (الزاهر والصومعة).

وهذا هو نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (فمن ٱعۡتدىٰ علیۡكمۡ فٱعۡتدوا۟ علیۡه بمثۡل ما ٱعۡتدىٰ علیۡكمۡۚ). صدق الله العظيم

ردا على الاعتداء الغاشم الذي قامت به عناصر الارتزاق والاجرام من عناصر داعش والقاعدة وبإسناد دول العدوان نفذت قواتنا المسلحة عملية النصر المبين

وتمكنت بفضل الله من إستعادة كامل المناطق التي كان قد إحتلها العدو وكذلك تحرير مناطق واسعة في مديريات (الزاهر والصومعة) بمحافظة البيضاء.

إضافة الى إغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد ومصرع وإصابة المئات من العصابات التكفيرية ما يسمى بالقاعدة وداعش.

استمر تنفيذ العملية اثنين وسبعين ساعة فقط.

إن القوات المسلحة وهي تعلن عن هذا الإنجاز الكبير لتؤكد لأبناء شعبنا اليمني العزيز مستوى الارتباط بين تلك الجماعات التكفيرية المنفذة للأجندة الامريكية وتحالف العدوان الذي قام بإسنادها بعشرات من الغارات الجوية.

إن القوات المسلحة تثمن الدور الكبير لأبناء محافظة البيضاء وقبائلها الأبية.

وتؤكد استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية.

هذا وسيتم نشر تفاصيل العملية وبث مشاهدها خلال الأيام المقبلة إن شاء الله.

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء ٣ ذي الحجة ١٤٤٢ للهجرة

الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢١ م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية