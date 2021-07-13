تراجع قياسي في شعبية رئيس الوزراء الياباني قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو

العالم - اسيا والباسفيك

هذا ماا يؤدى إلى زيادة المخاطر السياسية بالنسبة لرئيس الوزراء الياباني الذي من المقرر أن يواجه انتخابات عامة بعد فترة وجيزة من الأولمبياد.

وأعرب نحو 33% من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» في الفترة بين التاسع والـ11 من يوليو الجاري، عن تأييدهم لحكومة سوغا، وذلك بتراجع قدره أربع نقاط مئوية عن الشهر السابق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء «الألمانية»، اليوم الثلاثاء.

وكان سوغا تولى منصبه في سبتمبر الماضي، متفاخراً بحصوله على تأييد شعبي قوي حيث تولى الحكم خلال العام الأخير من ولاية رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، الذي استقال بسبب ظروف صحية.