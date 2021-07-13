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أفغانستان تعلن مقتل قائد ميداني لـــ"طالبان" جراء عملية أمنية

أفغانستان تعلن مقتل قائد ميداني لـــ
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان اليوم الثلاثاء، عن مقتل قيادي عسكري آخر في حركة "طالبان" جراء عملية أمنية بشرق البلاد.

العالم - افغانستان

وجاء في بيان نشرته الوزارة، أن قوات الأمن والدفاع الوطني نفذت عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة موسى خيل بمحافظة خوست، مما أسفر عن مقتل 30 من أعضاء المجموعة المسلحة، من بينهم القائد البارز في حركة "طالبان"الملقب "بادشاه"، نقلا عن «روسيا اليوم».

وذكر البيان أن العملية خلفت أيضا إصابة 18 مسلحا بجروح.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل قيادي كبير في حركة"طالبان"يدعى عزيز رحمن، في غارة جوية لقوات الأمن نفذت في منطقة ألينغار بولاية لغمان بشرق البلاد.

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت سابقا أمس الإثنين، عن القضاء على قاري شاغاسي، رئيس الاستخبارات في حركة "طالبان" في عملية أمنية بولاية لوغار.

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