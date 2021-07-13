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سورية... دوي اصوات انفجارات عنيفة قرب قاعدة العمر الاميركية بريف دير الزور الشرقي

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

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